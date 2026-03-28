Windows проти macOS: експерти порівняли швидкість, помилки та термін служби двох ОС

Компанії частіше розглядають Mac як довгострокову інвестицію (до 6 років), тоді як Windows-пристрої доводиться оновлювати кожні три роки.

Компанія Omnissa опублікувала звіт, присвячений стабільності роботи Windows. У порівнянні з macOS, користувачі операційної системи Microsoft частіше стикаються з зависаннями та збоями, що безпосередньо впливає на продуктивність співробітників.

За даними звіту, пристрої на Windows у 3,1 раза частіше зазнавали примусового вимкнення, ніж на macOS. На них також було у 2,2 раза більше збоїв додатків, а зависання відбувалися у 7,5 раза частіше, ніж у macOS.

Додаткову тривогу викликає швидке старіння систем. Зазначається, що понад 50% пристроїв на Windows і Android у критично важливих галузях, таких як охорона здоров'я та фармацевтика, відставали від актуальних збірок операційних систем на п'ять версій. Це посилює ризики безпеки та знижує ефективність роботи.

Відео дня

Перевірка також показала, що компанії, які купують Mac, в середньому змінюють пристрої кожні 6 років. Тоді як пристрої на Windows доводиться оновлювати частіше – кожні три роки.

Звіт Omnissa базується на даних телеметрії, які збиралися з мільйонів корпоративних пристроїв по всьому світу за 2025 рік. У дослідженні брали участь 26 000 компаній із 17 галузей.

Нагадаємо, на початку березня Apple представила бюджетний MacBook Neo – ноутбук з процесором від iPhone 16 Pro, який коштує $599. Новинка вигідно вирізняється на тлі Windows-конкурентів якістю екрану та його яскравістю, а також алюмінієвим корпусом.

Керівник Asus назвав MacBook Neo за $599 "шоком для всього ринку". Ноутбук просто виявився занадто дешевим для поточної ситуації з дефіцитом пам'яті.

Вас також можуть зацікавити новини: