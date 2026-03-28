США незабаром вичерпають запаси своїх найцінніших ракет 'Томагавк', – WP

США вже застосували 850 ракет "Томагавк" проти Ірану.

За чотири тижні війни з Іраном американські військові випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk, витрачаючи високоточну зброю з такою швидкістю, що це турбує деяких чиновників Пентагону, пише The Washington Post.

Ці ракети, які можуть запускатися з надводних бойових кораблів і підводних човнів ВМС, є основним елементом військових атак США з моменту їхнього першого застосування в бойових діях у 1991 році під час війни в Перській затоці. При цьому щорічно виробляється всього кілька сотень таких ракет, а це означає, що світові запаси обмежені.

Один чиновник охарактеризував кількість ракет "Томагавк", що залишилися на Близькому Сході, як "тривожно низьку", а інший заявив, що без втручання Пентагон наближається до "Вінчестера" – військовий сленг, що означає "повне вичерпання боєприпасів" – для своїх поставок ракет "Томагавк" на Близький Схід.

Згідно з документами ВМС, вартість останніх версій ракети може сягати 3,6 мільйона доларів за штуку, а на її виробництво потрібно до двох років. В останні роки їх закуповували невеликими партіями, у торішній оборонний бюджет було включено всього 57 штук.

Маккензі Іглен, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, заявила, що до початку операції "Епічна лють" наприкінці минулого місяця у ВМС США, ймовірно, було від 4000 до 4500 ракет "Томагавк". Інші військово-морські аналітики стверджують, що ця цифра може бути значно меншою, можливо, ближчою до 3000, з огляду на їх широке застосування в недавніх операціях, включаючи удари адміністрації Трампа минулого року по Ірану, Ємену та Нігерії.

Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що якщо військові випустили понад 800 ракет "Томагавк" по Ірану, "це складе близько чверті всього арсеналу". Його аналітичний центр оцінює, що на початок війни місяць тому у ВМС США могло бути всього 3100 ракет "Томагавк".

"На поповнення запасів знадобиться кілька років", – сказав Кансіан.

Як писав Forbes, крилаті ракети Tomahawk, які десятиліттями вважалися ключовою ударною силою США, опинилися під ударом критики через серію збоїв. У різних регіонах світу все частіше фіксуються випадки, коли ракети не вибухають після удару.

Такі ракети, що не вибухнули, становлять не тільки військову, а й технологічну загрозу. Іран уже має досвід копіювання західної техніки, зокрема безпілотників, і може використовувати такі знахідки для створення власних аналогів.

