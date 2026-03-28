Трамп хоче позбавити частину країн НАТО права на 5 статтю: The Telegraph з’ясував причину

Президент хоче реорганізувати НАТО та запровадити нову політику "плати, щоб брати участь".

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО, щоб покарати членів Альянсу, які не виконують його вимоги щодо фінансування оборони. Як пише The Telegraph, посилаючись на свої джерела, Трамп хоче обмежити союзників у прийнятті рішень, а також позбавити їх права на застосування п'ятої статті НАТО, якщо вони не збільшать оборонні витрати до 5% ВВП.

Джерела, близькі до президента, повідомили, що він також розглядає можливість виведення військ США з Німеччини – крок, який він обмірковував з моменту повернення на посаду президента минулого року.

"Наше розчарування в європейцях цілком реальне. Будь-якій країні, яка не платить 5 відсотків, не повинно бути дозволено голосувати щодо майбутніх витрат НАТО", – сказало одне з джерел.

Згідно з пропозиціями, які розглядає Трамп, союзники по НАТО, які не досягли нового цільового показника, можуть бути усунені від прийняття рішень щодо розширення, спільних місій та застосування статті 5 про взаємну оборону.

"Ви не повинні мати можливості голосувати за виділення коштів на майбутні потреби, якщо ви не платите", – додав співрозмовник видання.

Три представники НАТО повідомили газеті The Telegraph, що американські посланці офіційно не представляли ці плани в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. Однак одне джерело визнало, що американські чиновники на кількох дискусійних форумах наполягали на моделі "плати, щоб брати участь".

Наразі всі держави-члени НАТО витрачають на оборону не менше двох відсотків свого ВВП – мета, встановлена паном Трампом у 2014 році.

При цьому генеральний секретар альянсу Марк Рютте заявив, що лідерам доведеться викласти плани щодо досягнення наступної мети у 5 відсотків на саміті в Анкарі наприкінці цього року.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що союзники по НАТО не зробили абсолютно нічого, щоб допомогти Вашингтону з Іраном. За його словами, США ніколи не забудуть про це.

Пізніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив рішучу підтримку військовим діям США проти Ірану. Він закликав країни НАТО об'єднатися, щоб підтримати Трампа.

