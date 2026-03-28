Підводний флот США під загрозою: ВМС не вистачає працівників для будівництва субмарин

Галузі бракує тисяч спеціалістів, що впливає на темпи будівництва, зокрема човнів класу Columbia-class submarine.

Військово-морські сили США інвестують майже 900 мільйонів доларів у створення автоматизованих виробництв для деталей атомних підводних човнів на тлі гострої нестачі кваліфікованих працівників, пише Business Insider.

Аналітики та Конгрес США визнають, що суднобудівній галузі бракує тисяч спеціалістів, що вже призводить до затримок і перевитрат у стратегічних програмах, зокрема підводних човнів класу Columbia-class submarine.

Перший "завод майбутнього" вже запустили

Новий високотехнологічний об’єкт – Завод №4 – відкрили в штаті Алабама. Його побудувала компанія Hadrian. Підприємство виготовлятиме компоненти для підводних човнів класів Virginia-class submarine та Columbia.

Міністр ВМС Джон Фелан підкреслив, що це "не просто фабрика", а нова модель виробництва, де весь процес – від сировини до готових систем – об’єднаний в єдину автоматизовану платформу.

Заводи використовують автоматизацію на базі штучного інтелекту, що дозволяє значно пришвидшити виробництво та навчання персоналу. За даними компанії, підготовка техніків займає менш ніж 30 днів. У планах – будівництво ще двох таких об’єктів.

"Розподілене суднобудування" змінює правила гри

У ВМС пояснюють, що нова модель дозволяє винести частину виробництва за межі верфей, зменшуючи "вузькі місця" та прискорюючи будівництво кораблів. За словами посадовців, це критично для досягнення необхідних темпів виробництва флоту.

Окремо Військово-морські сили США впроваджують систему Ship OS на базі технологій Palantir.

Результати вражають:

планування будівництва скоротилося зі 160 годин до менш ніж 10 хвилин;

перевірка матеріалів – з кількох тижнів до однієї години.

Систему планують масштабувати на десятки верфей і сотні постачальників.

Як повідомляв УНІАН, за чотири тижні війни з Іраном американські військові випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk, витрачаючи високоточну зброю з такою швидкістю, що це турбує деяких чиновників Пентагону.

The Washington Post пише, що ці ракети, які можуть запускатися з надводних бойових кораблів і підводних човнів ВМС, є основним елементом військових атак США з моменту їхнього першого застосування в бойових діях у 1991 році під час війни в Перській затоці. При цьому щорічно виробляється всього кілька сотень таких ракет, а це означає, що світові запаси обмежені.

