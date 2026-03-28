Десятки російських дронів атакували Одесу: у місті пожежі та руйнування (відео)

У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку.

У ніч на 28 березня російська окупаційна армія почала масовану дронову атаку Одеси: у місті є руйнування, спалахнули пожежі.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було об’явлено близько першої ночі. Моніторингові канали повідомили, що на місто суне велика кількість дронів, вже незабаром стало відомо, що вони фіксуються у різних районах Одеси. Почалися вибухи, стрілянина, чути як "Шахеди" дзижчать над дахами житлових будинків.

Очевидці у соцмережах повідомили, що є влучання у декілька житлових будинків, палає багатоповерхівка.

Потім начальник Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив, що у місті є "прильоти".

"Масована атака "Шахедів" на місто. Попередньо є руйнування житлового сектору та інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив посадовець.

Станом на 2:30 атака на місто тривала. За даними моніторингових каналів, на Одесу йшла чергова група дронів.

Оновлено. Згодом Лисак уточнив, що у Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття.

"Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району. Також у приватному секторі сталося загорання житлових будинків. Попередньо, постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога", - заявив очільник МВА.

Удари РФ по Одеській області

Як писав УНІАН, у ніч на 26 березня армія РФ завдала масованого дронового удару по Одеській області, внаслідок чого постраждав один із портів на Дунаї - було зафіксовано пошкодження складських приміщень, причалів та адміністративних будівель, а також - на території окремих портових операторів. Крім того, ураження зазнала енергетична та промислова інфраструктура, постраждав 26-річний чоловік. Тисячі людей залишилися без електроенергії.

