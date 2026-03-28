Війна в Ірані наближається до подальшої ескалації, – ексрадник Трампа

Експерт прогнозує, що США доведеться провести наземні операції.

Колишній експерт Білого дому з питань Ірану Нейт Суонсон вважає, що переговори адміністрації Дональда Трампа з Іраном приречені на невдачу. За його словами, жодна зі сторін, схоже, не готова шукати шляхи відступу на даному етапі. В інтерв'ю Politico він пояснив, чому немає чіткого шляху виходу з цієї ситуації – і пророкує подальшу ескалацію цього конфлікту.

"Я думаю, що обидві сторони, ймовірно, ірраціонально впевнені у своїх силах, і це трохи турбує. Тому я думаю, що війна, ймовірно, триватиме довше, ніж будь-хто очікував", – каже він.

Він зазначив, що Трамп продовжує вірити, що військові успіхи приведуть до політичної капітуляції Ірану, однак цього не відбувається.

"Я думаю, що ми застрягнемо в цьому конфлікті надовго, і, ймовірно, нас чекають ескалації. Проблема в тому, що президент не збирається йти на жодні поступки, і, думаю, нам, швидше за все, доведеться пройти через деякі з тих наземних операцій, які він розглядає", – вважає Свонсон.

Він підкреслив, що Іран не капітулює, тому ідея Трампа про те, що він зможе в односторонньому порядку закінчити конфлікт, приречена на провал – "доведеться або йти на ескалацію, або піти на компроміс".

Він також вважає, що єдине, що може змусити Трампа піти на деескалацію, – це стан ринку та масштаб економічних труднощів.

Проблеми США в Ірані

ЗМІ писали, що за чотири тижні війни з Іраном американські військові випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk, витрачаючи високоточну зброю з такою швидкістю, що це турбує деяких чиновників Пентагону.

При цьому американська розвідка з упевненістю фіксує знищення лише приблизно третини іранських ракет. Аналогічна оцінка дається і щодо дронів: підтверджено знищення лише частини потужностей, при цьому Іран зберігає значний потенціал і може відновити частину арсеналу.

