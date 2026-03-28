Зеленський домовляється про дизель на Близькому Сході: Україні загрожує дефіцит

Україна обмінює експертну допомогу щодо захисту від іранських безпілотників на поставки дизеля.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна надає країнам Близького Сходу допомогу у захисті, а натомість намагається налагодити поставки дизельного пального. Про це він розповів у інтерв’ю телемарафону "Єдині новини", передає BBC Україна.

Зеленський попередив, що в Україні можливий дефіцит дизеля на 90%, який критично потрібен для сільського господарства та вантажних перевезень.

Сьогодні президент перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах, де зустрівся з президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та українськими експертами, які допомагають у захисті від атак дронів. Напередодні, 27 березня, Зеленський відвідав Саудівську Аравію.

"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", – сказав президент.

Раніше уряд України попереджав про ризик дефіциту після припинення експорту дизеля зі Словаччини та Угорщини у лютому через зупинку нафтопроводу "Дружба".

Україна прагне налагодити поставки з Близького Сходу. Президент Зеленський зазначив, що у переговорах головним завданням є забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільних поставок дизеля в обмін на експертну допомогу у протидії дронам та захисті критичної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, енергетична криза, спричинена американо-ізраїльським ударом по Ірану, ставить під загрозу постачання палива до Києва та проведення військових операцій.

За даними Politico, останні подорожчання негативно позначаються на їхніх запасах палива для бойової техніки, такої як танки, артилерія та бронетранспортери.

Втім, цього тижня в Україні вперше від початку війни в Ірані почало дешевшати пальне. Зокрема, 25 березня подешевшав бензин, скинувши 33 копійки на літрі преміального і 19 копійок на літрі звичайного 95-го. А 26 березня вартість дизельного пального впала на 11 копійок – до 84,54 грн/літр.

