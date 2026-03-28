У NASA знайшли незвичайний спосіб подовжити час перебування людини в космосі

У NASA вважають, що це може назавжди змінити космічні польоти.

Довгі роки вчені розмірковували над тим, як можна збільшити час перебування людини в космосі. Для виживання астронавтам необхідні кисень і вода, а їх доставка є дуже дорогою логістичною операцією.

Як пише Indian Defence Review, команда NASA з демонстрації карботермічного відновлення, відома як CaRD, успішно витягла кисень з імітованого місячного ґрунту за допомогою концентрованої сонячної енергії. Цей важливий крок був підтверджений комплексними випробуваннями прототипу.

Протягом багатьох років NASA розглядало ідею: замість того, щоб ввозити засоби життєзабезпечення з Землі, астронавти могли б добувати ресурси з того середовища, в якому вони перебувають.

У виданні зазначили, що місячний реголіт майже наполовину складається з кисню за масою. Проблема полягає в тому, що цей кисень не плаває вільно, він хімічно замкнений всередині силікатних мінералів та оксидів металів. У такому вигляді він абсолютно непридатний для дихання.

Місяць також регулярно отримує кисень із магнітохвоста Землі – задньої частини магнітного поля нашої планети. Ніщо з цього не доступне без втручання.

Команда CaRD взялася за розрив цих хімічних зв'язків, застосувавши метод карботермічного відновлення. Сонячний концентратор фокусує енергію в спеціалізованому реакторі, а потім тепло запускає хімічну реакцію, яка виділяє кисень із ґрунту, утворюючи як побічний продукт оксид вуглецю. За даними NASA, оксид вуглецю є найважливішим попередником для отримання як кисню, так і палива.

Більше того, вчені заявили, що наслідки експерименту не обмежуються місячною поверхнею. У NASA підкреслили, що ті самі системи, які використовуються для переробки газів з реголіту, можуть бути адаптовані для використання на Марсі.

