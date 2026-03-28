Зеленський заявив, що західні гарантії для України повинні включати передачу ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні гарантії Україні повинні включати передачу їй ядерної зброї.
"Усі кажуть, що Україна не виграє у цій війні, бо РФ - ядерна держава. То скажіть мені, як ви вважаєте, які гарантії безпеки мають бути в України? НАТО? Ядерна зброя? Ну тоді нам потрібно, щоб з нами так і говорили: "Ми вам дамо НАТО і ми вам дамо ядерну зброю". Але поки що ніхто питання не порушував", - сказав він в інтерв'ю Le Monde.
На його думку, всій Європі, не лише Україні, потрібно мобілізуватися, бо війна на Близькому Сході відволікає увагу.
"Ми не хочемо, щоб наша територія знову була окупована. Донбас - це наші оборонні лінії та укріплення, які будувалися роками. Якщо ми залишимо ці райони, це відкриє шлях до швидкої окупації. США кажуть: "Вийдіть із Донбасу, а ми дамо гарантії безпеки". Але наші фортифікації і є гарантіями безпеки. Ми не можемо обміняти реальні гарантії, створені нашою армією, на інші обіцянки", - заявив Зеленський.
За його словами, він більше не хоче публічно говорити про те, як бачить перемогу України:
"Але ми повинні зберегти незалежність, свободу вибору і нашу державу. Це і буде основою справедливого миру".
Ядерна зброя для України
У річницю повномасштабного вторгнення в Україну Кремль зосередився на безпідставних звинуваченнях у бік Великої Британії і Франції щодо того, що вони планують передати Києву ядерне озброєння.
Аналітики з Інституту вивчення війни акцентували, що заяви російської розвідки були скоординованими з чиновниками і направлені на відволікання уваги від річниці нападу на Україну.