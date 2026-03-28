У РФ дрони та ракети уразили завод з виробництва вибухівки та один із найбільших НПЗ

У мережі пишуть, що в завод у Самарській області влучила ракета "Фламінго".

28 березня низка областей Росії була під атакою дронів та ракет, у мережі повідомляють про ураження заводу з виробництва вибухівки у Самарській області та стратегічного НПЗ у Ярославлі.

Зокрема, під ударом опинилося підприємство "Промсинтез" у місті Чапаєвськ Самарської області, на відстані у понад 850 км від кордону з Україною. На цього дні цей завод є одним з найбільших виробників вибухівки у РФ.

Це не перший випадок, коли Україна атакує цей завод, але особливістю цієї атаки є те, що удар було завдано крилатою ракетою Flamingo. Про це пишуть тг-канали Exilenova+ та КіберБорошно.

"Було опубліковано зображення ракети, що атакувала підприємство. Нею виявилася ракета FP-5 "Фламінго". Також було геолоковано відео влучання та вибуху у виробничій зоні, де відбувається синтез вибухових речовин", - пише КіберБорошно.

Зазначається, що завод займається виготовленням вибухових речовин для спорядження широкого асортименту боєприпасів, авіабомб і ракет. ЗСУ вже атакували його у березні та квітні минулого року. Тоді завод вимушено зупиняв роботу.

Також дрони атакували Ярославський НПЗ – один із найбільших у Росії. У мережі повідомляли про вибухи, а згодом з’явилися відео з пожежею на території заводу.

Exilenova+ пише, що у результаті атаки спостерігається горіння у кількох зонах: горіння нафтопродуктів в районі естакади або виробничої установки, горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду, резервуарний парк готової продукції та проміжних компонентів виробництва.

Ярославський НПЗ входить у топ-5 заводів за потужністю в Росії та може переробляти більше 15 млн тонн нафти на рік.

Крім того, вибухи лунали в Московській області. Російська влада повідомляє, що збито два БПЛА на підльоті до Москви.

Останні удари ЗСУ

25 березня стало відомо, що внаслідок українських атак російський нафтоекспортний порт Усть-Луга зупинив експорт нафти.

Також 26 березня Сили оборони завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області, одному з найбільших у Росії. Після атаки завод зупинив роботу.

