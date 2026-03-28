У Києві масштабні перебої зі світлом та водопостачанням: що відомо

У Києві виникли проблеми з електропостачанням, внаслідок цього спостерігаються проблеми з електротранспортом, а також відсутнє водопостачання у низці районів міста.
Так, у зв’язку зі знеструмленням об’єктів "Київводоканалу" наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському, Святошинському та Печерському районах.
Спеціалісти "Київводоканалу" вже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів.
Крім того, на лівому березі Києва через проблеми з напругою зафіксовані зміни в роботі транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.
Так, за даними КМДА, у столичному метро тимчасово не працювала ділянка між станціями "Дніпро" – "Лісова", але наразі рух поїздів відновлюється.
Інші дві гілки працюють у звичайному режимі.
Також у "Київпастрансі" повідомили, що було призупинено роботу деяких тролейбусних та трамвайних маршрутів, зокрема, це стосується тролейбусів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к; трамваїв: 8, 28, 29, 33, 35.
"Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо", - зазначили в КМДА.
Київ може стати непридатним для життя
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть створити в Україні проблеми з водопостачанням. З цієї метою вони готують удари по відповідній інфраструктурі.
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що при ударі по каналізаційних станціях Київ може стати непридатним для життя за 3 дні. Він стверджує, що у разі їх зупинки місто фактично позбудеться водопостачання та каналізації, залишиться лише підвезення питної води. За таких умов "існування міста протягом трьох днів перебуває на межі вимирання".