У Києві масштабні перебої зі світлом та водопостачанням: що відомо

У частині столиці проблеми з метро та електротранспортом.

У Києві виникли проблеми з електропостачанням, внаслідок цього спостерігаються проблеми з електротранспортом, а також відсутнє водопостачання у низці районів міста.

Так, у зв’язку зі знеструмленням об’єктів "Київводоканалу" наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському, Святошинському та Печерському районах.

Спеціалісти "Київводоканалу" вже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів.

Крім того, на лівому березі Києва через проблеми з напругою зафіксовані зміни в роботі транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

Так, за даними КМДА, у столичному метро тимчасово не працювала ділянка між станціями "Дніпро" – "Лісова", але наразі рух поїздів відновлюється.

Інші дві гілки працюють у звичайному режимі.

Також у "Київпастрансі" повідомили, що було призупинено роботу деяких тролейбусних та трамвайних маршрутів, зокрема, це стосується тролейбусів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к; трамваїв: 8, 28, 29, 33, 35.

"Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо", - зазначили в КМДА.

Київ може стати непридатним для життя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть створити в Україні проблеми з водопостачанням. З цієї метою вони готують удари по відповідній інфраструктурі.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що при ударі по каналізаційних станціях Київ може стати непридатним для життя за 3 дні. Він стверджує, що у разі їх зупинки місто фактично позбудеться водопостачання та каналізації, залишиться лише підвезення питної води. За таких умов "існування міста протягом трьох днів перебуває на межі вимирання".

Вас також можуть зацікавити новини: