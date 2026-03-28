Історичний політ: астронавти NASA розпочинають фінальну підготовку до місії на Місяць

Астронавти полетять у капсулі Orion, яку було створено для перевезення людей у глибокий космос.

Четверо астронавтів, яких відібрали для місії NASA "Артеміда II", прибули до Флориди 27 березня, розпочавши завершальний етап підготовки до першого пілотованого польоту на Місяць за останні понад 50 років. Про це пише Reuters.

Йдеться про космонавтів NASA Рейда Візмана, Віктора Гловера, Крістіну Кох, а також астронавта Канадського космічного агентства Джеремі Хансена. Вони прилетіли до Гʼюстона, звідки вже 1 квітня можуть стартувати в космос на ракеті Space Launch System (SLS) NASA.

Зазначається, що вони полетять у капсулі Orion, яку було створено для перевезення людей у глибокий космос. Місія, яка триватиме близько 10 днів, відправить екіпаж на високошвидкісну орбіту навколо Місяця і назад.

"Нація і світ довго чекали, щоб знову це зробити", - заявив журналістам після приземлення в Космічному центрі імені Кеннеді командир місії Вайзман, наголосивши, що він і його колеги по екіпажу "дуже натхнені, щоб це зробити".

Також він додав:

"Це була велика робота. Це була чудова подорож, приємно опинитися тут, у теплому повітрі Флориди".

У Reuters додають, що Artemis II стане першою пілотованою місією багатомільярдної програми NASA "Артеміда". Попри те, що вона не передбачатиме спроби посадки на Місяць, вона відправить астронавтів далі від Землі, ніж будь-який попередній пілотований космічний політ, а також дозволить перевірити системи життєзабезпечення, навігацію, зв'язок та ефективність теплозахисного екрана космічного корабля "Оріон".

За словами журналістів, екіпаж провів два роки, готуючись до місії, з моменту призначення у 2023 році. З 18 березня вони перебувають у стандартній передпольотній карантинній ізоляції у Космічному центрі імені Джонсона NASA в Гʼюстоні, а перед запуском вони планують переїхати до помешкань екіпажу астронавтів NASA у Флориді.

Крім того, пілот місії Гловер стане першим темношкірим астронавтом, який відвідає околиці Місяця. Кох стане першою жінкою, яка це зробить, а Гансен - першим неамериканським астронавтом, який вийде за межі низької навколоземної орбіти.

Усі члени екіпажу, крім Гансена, раніше вже бували в космосі. За словами командира місії Вайзмана, екіпаж готовий до будь-яких несподіванок.

"Коли ми покинемо планету, ми можемо одразу повернутися додому, можемо провести три-чотири дні навколо Землі, можемо полетіти на Місяць - саме туди ми хочемо потрапити. Але це тестова місія, і ми готові до будь-якого сценарію", - запевнив він.

