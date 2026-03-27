США можуть підтвердити знищення лише близько третини іранського ракетного арсеналу, - Reuters

Американська розвідка з упевненістю фіксує знищення приблизно третини іранських ракет, тоді як доля ще близько третини залишається неясною - вони могли бути пошкоджені, знищені або опинитися заблокованими в підземних тунелях. Про це агентству Reuters заявили джерела, обізнані з даними розвідки США.

Аналогічна оцінка дається і щодо дронів: підтверджено знищення лише частини потужностей, при цьому Іран зберігає значний потенціал і може відновити частину арсеналу.

На цьому тлі, як зазначають у Пентагоні, інтенсивність ракетних і дронових атак з боку Ірану знизилася приблизно на 90% з початку війни, а CENTCOM заявляє про пошкодження або знищення понад 66% військової інфраструктури, пов'язаної з виробництвом і застосуванням цих систем.

Відео дня

Зазначається, що військові Ізраїлю вважають, що до війни Іран мав 2500 балістичних ракет, здатних досягти території їхньої країни.

Високопоставлений ізраїльський військовий чиновник заявив, що в ході війни "нейтралізували" понад 335 ракетних установок, тобто приблизно 70% ракетного потенціалу Ірану. Ізраїльські чиновники вважають, що знищити решту 30% ракетних потужностей Ірану буде складно.

Війна в Ірані - останні новини

Незважаючи на масштабну військову кампанію США та Ізраїлю проти Ірану, ситуація розвивається на користь Тегерана. За оцінкою видання The Economist, останній тиждень став особливо руйнівним в ескалації конфлікту і поставив Вашингтон у складне становище більше, ніж ослабив Іран.

Вас також можуть зацікавити новини: