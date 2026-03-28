'Фламінго' вдарили по заводу в Чапаєвську: зʼявилось відео пусків ракет

За попередніми даними, підприємство з виробництва авіабомб потрапило під атаку ракет.

У ніч на 28 березня ракети "Фламінго" уразили завод боєприпасів у Чапаєвську (Росія). Відео запуску оприлюднив співвласник компанії Fire Point Денис Штільєрман у соціальній мережі X.

За попередньою інформацією, під удар потрапило підприємство, яке спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Йдеться про продукцію для широкого спектра озброєння – від боєприпасів до авіабомб і ракет.

На кадрах видно пуски щонайменше трьох ракет. Офіційного підтвердження результатів атаки наразі немає.

Вибухи в Чапаєвську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 березня низка областей Росії була під атакою дронів та ракет, у мережі повідомляють про ураження заводу з виробництва вибухівки у Самарській області та стратегічного НПЗ у Ярославлі.

Зокрема, під ударом опинилося підприємство "Промсинтез" у місті Чапаєвськ Самарської області, на відстані у понад 850 км від кордону з Україною. На цього дні цей завод є одним з найбільших виробників вибухівки у РФ.

