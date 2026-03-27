У Telegram виявили серйозну вразливість: під загрозою може опинитися будь-який користувач

Учасник проєкту Zero Day Initiative (ZDI), дослідник у галузі безпеки Майкл Деплант виявив у месенджері Telegram раніше невідому вразливість програмного забезпечення. Про це повідомляє проєкт 3side.

Зазначається, що 26 березня Деплант виявив у Telegram уразливість нульового дня. Після цього він передав інформацію представникам месенджера.

Критичність цієї уразливості оцінюється в 9,8 з 10 балів. Вона не вимагає будь-яких дій користувача і призводить до порушення конфіденційності/цілісності/доступності одночасно.

У 3side вважають, що за допомогою цієї уразливості, ймовірно, можна зламати акаунт будь-якого користувача Telegram. Сама компанія Telegram FZ-LLC поки не прокоментувала цю інформацію.

РФ почала обмежувати доступ до Telegram на окупованих територіях України

Раніше стало відомо, що російська влада, ймовірно, почала уповільнювати роботу месенджера Telegram на окупованих територіях. Як повідомило Радіо Свобода з посиланням на заяви мешканців окупованих територій, у Луганській області вже відчуваються серйозні перебої в роботі месенджера.

За словами мешканця Щастинського району, навіть з VPN додзвонитися на підконтрольну Україні територію майже неможливо. Мешканка Луганська розповіла, що без VPN дзвінки в Telegram взагалі не проходять.

