У мережі з'явилося перше фото iPhone 18 зі зменшеним Dynamic Island

Виріз залишиться, але стане менш помітним візуально.

Свіжий витік інформації розкриває можливі зміни в дизайні майбутньої лінійки iPhone 18. За даними джерел, Apple готує помітне, але не радикальне оновлення фронтальної панелі пристроїв.

Згідно з інформацією, опублікованою PhoneArena, всі моделі iPhone 18 отримають зменшений виріз Dynamic Island. Йдеться про більш компактну "пігулку" у верхній частині екрана, де розміщені фронтальна камера та датчики Face ID.

Судячи з кадру, розмір Dynamic Island стане значно меншим, при цьому рамки навколо дисплея залишаться такими ж, як у попереднього покоління.

Відео дня

Деякі джерела раніше стверджували, що iPhone 18 отримає підекранний Face ID, а фронтальну камеру перемістять у лівий верхній кут. Але останні витоки знову повертають сценарій зі зменшенням, а не зникненням Dynamic Island.

До анонсу лінійки iPhone 18 залишилося менше пів року. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026-го вийдуть тільки флагманські iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а базовий iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027 року.

Очікується, що iPhone 18 Pro отримає передовий процесор A20 Pro, побудований на 2-нм техпроцесі, основну камеру зі змінною діафрагмою та батарею на рівні з Android-флагманами, а одним із нових кольорів стане бордовий.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2026 року – це дебютний складаний смартфон Apple. За чутками, Купертіно вдалося досягти в iPhone Fold того, чого не змогли інші компанії – "майже невидимої" лінії згину.

