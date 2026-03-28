Рубіо та Каллас влаштували гостру суперечку через війну в Україні, – Axios

Каллас розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиск на Москву.

Під час зустрічі міністрів G7 у п'ятницю глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас і держсекретар США Марко Рубіо влаштували суперечку через війну в Україні та ставлення США до Росії. Про це пише видання Axios, посилаючись на джерела, присутні на зустрічі.

Під час обговорення ситуації в Україні Каллас розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиск на Москву. Вона також нагадала, що Рубіо роком раніше на цьому ж форумі заявив, що якщо Росія перешкоджатиме зусиллям США щодо припинення війни, у США закінчиться терпіння, і вони вживатимуть додаткових заходів проти Кремля.

"Минув рік, а Росія не зрушила з місця. Коли ж ваше терпіння закінчиться?", – запитала Каллас.

За словами джерел, Рубіо був явно роздратований і відреагував вкрай різко.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще, будь ласка. Ми відійдемо вбік", – відповів він, підвищуючи голос.

Він також додав, що США намагаються вести переговори з обома сторонами, але допомагають лише одній стороні, Україні – зброєю та розвідданими.

За словами джерел, після цього жорсткого обміну думками кілька європейських міністрів, присутніх у залі, втрутилися, заявивши, що вони, як і раніше, хочуть, щоб США продовжували дипломатичні зусилля у війні в Україні.

При цьому наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас ненадовго відійшли вбік, щоб спробувати заспокоїти ситуацію.

Водночас у Держдепартаменті США назвали інцидент "відвертим обміном думками". У свою чергу, у розмові з журналістами після зустрічі G7 Рубіо заперечив наявність будь-якої напруженості.

"Ці зустрічі часто присвячені висловленню подяки Америці за нашу роль... і вдячності за посередницьку роль, яку ми намагалися відіграти у цій війні між Росією та Україною, – сказав Рубіо. – Там ніхто не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного".

США і війна в Україні

Раніше від чиновників в адміністрації президента США союзникам надходили попередження про те, що американські поставки зброї в Україну можуть бути припинені в найближчі місяці і перенаправлені на Близький Схід.

Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ немає, оскільки американці через війну в Ірані не готові зустрічатися за межами Америки.

