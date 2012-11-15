Тимошенко не збираються переводити до колонії - Моісеєнко

Харків. 15 листопада. УНІАН. Питання переведення екс-прем`єр-міністр України Юлії Тимошенко з ЦКЛ «Укрзалізниці», в стаціонарі якої вона перебуває, до Качанівської виправної колонії на сьогодні не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харківській лікарні сказала журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

«На даний момент після огляду українськими та німецькими фахівцями не було порушено таких питань», - сказала Р.Моісеєнко.

Вона зазначила, що зараз потрібно вивести пацієнтку з голодування і тільки після цього вирішувати питання щодо продовження реабілітації Ю.Тимошенко.

«Справа в тому, що зараз потрібно, по-перше, вивести з процесу голодування і розглядати в подальшому дії, що стосуються того, де, коли і як продовжувати реабілітацію», - зазначила Р.Моісеєнко.

За її словами, процес виведення Ю.Тимошенко з голодування буде проходити в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

У свою чергу головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв зазначив, що процес виведення пацієнтки з голодування буде продовжуватися орієнтовно 17 днів.

«Орієнтовно такий же термін, який відбувалося голодування – 17 днів», - сказав М.Афанасьєв.

Р.Моісеєнко повідомила, що стан здоров’я Ю.Тимошенко відповідає стану здоров’я, який є у людини, яка перебуває на 17 дні голодування.

«Те, що стосується стану він відповідає 17 добі голодування, цей стан відповідає режиму голодування, ніяких інших значимих відхилень, слава Богу, немає», - сказала Р.Моісеєнко.

За її словами, їжа в палату Ю.Тимошенко вже доставлена. Р.Моісеєнко висловила сподівання, що майбутньому буде відновлено режим реабілітації пацієнтки.

«На сьогодні ми сподіваємося, що буде відновлено режим реабілітації, тобто планове і поступове розширення», - сказала Р.Моісеєнко.

За її словами, під час голодування Ю.Тимошенко відмовилася від лікувальних процедур і низки медикаментозних препаратів.

Вона додала, що і німецькі, і українські лікарі рекомендували їй відмовитися від голодування. Р.Моісеєнко також зазначила, що «останнім часом пацієнтка вже була схильна до того, щоб припинити голодування».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе Ю.Тимошенко взяти участь у судовому засіданні у справі ЄЕСУ, яке заплановане на 23 листопада, Р.Моісеєнко сказала: «Давайте дочекаємося 23 числа».