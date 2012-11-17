Добкін привітав працівників сільського господарства з професійним святом

Харків. 17 листопада. УНІАН. Голова облдержадміністрації Михайло Добкін поздоровив працівників сільського господарства Харківщини з професійним святом.

Текст привітання губернатора розміщений на офіційному сайті обласної держадміністрації.

«Шановні трудівники села! Прийміть мої найщиріші вітання з професійним святом. Я глибоко переконаний, що немає професії більш важливої і значущої за вашу. Селянська праця - початок і основа життя будь-якого суспільства. Відповідним має бути і ставлення до годувальника країни», - звернувся до селян М.Добкін.

«Кілька років поспіль наша область нарощує аграрні мускули. Збільшується виробництво сільськогосподарської продукції, відроджується тваринницька галузь, реалізуються сучасні інвестиційні проекти. На економічних успіхах ґрунтуються соціальні перетворення на селі.

Від імені територіальної громади області висловлюю вам слова безмежної вдячності за щоденну наполегливу працю на ланах і фермах, за широкий вибір продуктів на полицях магазинів, за запашний хліб у кожній оселі. А ще - за традиційну селянську гостинність, сердечність, відкритість душі», - йдеться у привітанні керівника області.