Кернес прийматиме фотоскарги

Харків. 19 листопада. УНІАН. Харківський міський голова прийматиме фотозаяви городян про житлово-комунальні проблеми.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, міська влада розпочала приймати від харків’ян заявки «у вигляді фотографій на усунення різних житлово-комунальних проблем».

Повідомляється, що до 15 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес «прийматиме фотозаявки, які можуть бути пов`язані з дахами, що течуть, сміттєзвалищами, ремонтом внутрішньо квартальних доріг і комунікацій, установленням дитячих та спортивних майданчиків тощо. Ці заявки вивчать і врахують під час формування плану робіт з благоустрою та ремонту на наступний рік».

Фотографії пропонується надсилати як в електронному вигляді на сайт міської ради, так і надруковані на папері, - безпосередньо до Харківської міськради. У листі, крім фотографії, треба вказати адресу місця, що зображене на фото, контактний номер телефону заявника і коротко описати проблему.