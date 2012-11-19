До Тимошенко приїхали Кокс і Кваснєвський

Харків. 19 листопада. УНІАН. До лікарні «Укрзалізниці» у Харкові на зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибули спостерігачі від Європарламенту – колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Патрік Кокс.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 14.40 на територію медичного закладу заїхав кортеж автомобілів із представниками Європейського парламенту.