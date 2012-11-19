У ДПтС кажуть, що єврогості Тимошенко ні на що не скарилися
Зустріч тривала 1,5 години
Харків. 19 листопада. УНІАН. Від колишнього президента Європарламенту Пета Кокса та колишнього Президента Республіки Польща Александра Кваснєвського будь-яких зауважень чи пропозицій на адресу керівництва пенітенціарної служби та, зокрема, Качанівської виправної колонії не надходило.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.
Як відомо, сьогодні на території ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові відбулася зустріч делегації Європарламенту на чолі з П.Коксом та А.Кваснєвським із засудженою екс-прем’єром Юлією Тимошенко. Зустріч тривала близько півтори години і закінчилась о 16.40.
П.Кокс та А.Кваснєвський подякували за надану можливість зустрітися із Ю.Тимошенко, йдеться у повідомленні.