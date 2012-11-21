Харківщина – лідер рейтингу конкурентоспроможності регіонів України

Харків. 21 листопада. УНІАН. Харківська область цього року посіла друге місце в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

У «Рейтингу конкурентоспроможності регіонів України», який є партнерським проектом Фонду «Ефективне управління» і Всесвітнього економічного форуму, у цьому році Харківська область посіла друге місце, поліпшивши торішній результат на одну позицію, а показник 2010 року – на п`ять, йдеться у повідомленні.

«Харківська область у кроці від першості в рейтингу конкурентноздатності, нас випередило лише місто Київ, яке традиційно є всеукраїнським лідером. Харківщина стала кращою в країні щодо здатності до інновацій, якості науково-дослідних установ, співпраці університетів і бізнесу в науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, охопленню населення вищою освітою – тобто із тих показників, за якими ми завжди були сильні як центр науки і освіти, а також за якістю інфраструктури, рівнем розвитку бізнесу тощо. Упевнений, що тільки спільна консолідована робота органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримка регіональних проектів з боку Президента дозволяє нам досягати таких стабільно високих результатів», – сказав Ю.Сапронов.

Довідка. «Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України», який є партнерським проектом фонду «Ефективне управління» та Всесвітнього економічного форуму, визначається щорічно, починаючи з 2008 р. У 2008 р. було досліджено 12 регіонів, з 2011 р. звіт про конкурентоспроможність охоплює всі 27 регіонів України.

На знімках: промислова продукція Харківщини: (вгорі) танк «Оплот» виробництва заводу ім. Малишева; трактор Харківського тракторного заводу; літак Ан-74ТК-300 Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА, прес-служби ХТЗ