Прапорщика судитимуть за те, що не угледів самогубця

Харків. 21 листопада. УНІАН. У Куп’янську судитимуть колишнього чергового ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) Куп’янського міськвідділу міліції, на зміні якого повісився обвинувачений у педофілії вчитель Євген Макогон.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на куп’янського міжрайонного прокурора Олексія Хоменка.

За його даними, під час досудового слідства було встановлено, що чергового ІТТ повідомили про схильність засудженого до суїциду, однак прапорщик міліції «неналежним чином поставився до виконання своїх службових обов’язків».

Правоохоронець вранці 8 жовтня, порушуючи вимоги службових інструкцій та своїх функціональних обов’язків, особисто не провів детальний огляд камер, у тому числі й камери, в якій утримувався чоловік, який покінчив життя самогубством. Черговий також не провів обшук самого Є.Макогона, котрий зміг приховати шнурок, який використав для скоєння суїциду.

Крім цього, обвинувачений не здійснював особисто та не вжив належних заходів до забезпечення постійного нагляду з боку членів наряду за утримуваним у ІТТ.

Куп’янська міжрайонна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи стосовно колишнього чергового ІТТ. Прапорщик міліції обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого, ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Кримінальна справа з обвинувальним висновком направлена до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Куп’янському ізоляторі тимчасового тримання при Куп’янському райвідділі міліції повісився ув’язнений чоловік 1966 року народження. Чоловік 28 серпня був етапований до Куп’янського ІТТ для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. До цього чоловік, перебуваючи в Харківському СІЗО, вже намагався скоїти самогубство.