На Харківщині школярам вперше почали викладати польську мову

Харків. 21 листопада. УНІАН. У Пісочинському колегіуму вперше на Харківщині школярам почали викладати польську мову.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, перший урок польської мови у цьому начальному закладі відбувся сьогодні.

Заняття розпочалися в рамках підписаної п’ятисторонньої угоди про співпрацю між Генеральним Консульством Республіки Польща в м. Харкові, Харківським національним університетом ім. В.Каразіна, Українсько-польським академічним центром науки та культури ХНУ ім. В.Каразіна, Пісочинським колегіумом та Пісочинською районною радою.

Відкрив урок Генеральний консул Республіки Польща в м. Харкові Ян Гранат. Йому допомагали студенти-стажери з філологічного факультету ХНУ ім. В.Каразіна, які вивчають польську мову.

«Такий навчальний центр перший на Слобожанщині і перший в Харківському районі. Ми подивимося, який результат принесуть такі заняття, і, можливо, будемо впроваджувати подібний досвід і в інших навчальних закладах регіону. Я гадаю, що ті діти, які тут навчатимуться і будуть вивчати польську мову, у подальшому стануть гарними кандидатами на вступ до Харківського національного університету імені Каразіна», - сказав Я.Гранат.

На першому занятті в колегіумі школярам розповіли про історію Республіки Польща, її пам’ятки та видатних особистостей, а також про особливості польської мови.

Крім цього, в класах з вивчення польської мови за підтримки Генерального Консульства Польщі встановлено нове обладнання: мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, персональний комп’ютер та мультимедійний проектор).

Фото прес-служби ХОДА