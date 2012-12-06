Hyundai споученням Київ-Харків через поломку простояв 3 години

Харків. 6 грудня. УНІАН. У Полтавській області електропотяг Hyundai №164 сполученням Київ – Харків поламався та простояв на перегоні 3 години 5 хвилин.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України в Полтавській області, вимушена зупинка потяга через поломку пантографа сталася 5 грудня, о 20.27 на 251 км перегону Гоголеве-Матяшівка Південної залізниці.

Аварійна бригада Південної залізниці провела ремонтні роботи, і о 23.32 потяг продовжив рух. Час затримки становив 3 години 5 хвилин.

Внаслідок поломки електропотяга Hyundai №164 здійснили вимушену зупинку потяги №20 сполученням Київ – Луганськ (на 11 хвилин), №155 сполученням Донецьк – Київ (на 5 хвилин), №180 сполученням Київ – Полтава (8 хвилин).