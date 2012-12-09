На Харківщині 19-річний юнак з метою пограбування убив свою бабусю - МВС
15:43, 09 грудня 2012Харьків
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Розпочато кримінальне провадження
Харків. 9 грудня. УНІАН. На Харківщині за підозрою у вбивстві літньої жінки затриманий 19-річний учень одного з професійних ліцеїв області.
Про це УНІАН сьогодні повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Оперативники з`ясували, що юнак напередодні з метою пограбування убив свою бабусю.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Дії хлопця кваліфікують за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (зумисне вбивство).
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