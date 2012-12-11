Добкін: обласна федерація футболу сприятиме розвитку масового футболу
Інтерв’ю «Українському футболу»
Харків. 11 грудня. УНІАН. На посаді голови Харківської обласної федерації футболу голова облдержадміністрації Михайло Добкін максимальну увагу приділятиме розвитку масового футболу для всіх верств населення.
Про це він заявив в інтерв’ю газеті «Український футбол», повідомляє сайт ХОДА.
«Для мене обласна федерація футболу - це передусім можливість створити кращі умови для заняття футболом дітям, аматорам, ветеранам, розвивати жіночий, пляжний футбол, міні-футбол, умови для створення гри у футбол людей з обмеженими фізичними можливостями», - сказав М.Добкін.
Губернатор підкреслив водночас, що його робота в Федерації футболу ніяк не вплине на темпи розвитку інших видів спорту в регіоні.
«Вже тривалий час я є першим віце-президентом Всеукраїнської федерації гольфу, але це не перешкодило мені займатися іншими видами спорту, очолюючи регіональне відділення Національного олімпійського комітету. Тому я би не протиставляв ці речі. Олімпійський рух - це одне, розвиток футболу - зовсім інше, тим паче, що футбол - наймасовіший вид спорту», - сказав губернатор.