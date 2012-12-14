Поїзд Hyundai «Київ - Харків» не зміг виїхати зі столиці

Харків. 14 грудня. УНІАН. Швидкісний потяг «Інтерсіті +», який повинен був виїхати з Києва о 6.17 ранку, до Харкова не виїхав.

Пасажири повідомили: їх відправили іншим потягом, пише objectiv.tv.

Цю інформацію підтвердили в «Українській залізничної швидкісної компанії» - вона обслуговує нові поїзди. Там повідомили, що іноземний потяг замінили Крюківським «Столичним експресом». Чому довелося робити таку заміну, в компанії поки що не повідомляють.

До Харкова «Столичний експрес» прибуде приблизно на 40 хвилин пізніше запланованого часу, сказали в компанії. Через те що пасажирам довелося їхати поїздом класу нижче, їм призначена компенсація. На що можуть розраховувати пасажири, в компанії поки не говорять. Повідомляють лише, що «по прибуттю потрібно звернутися на вокзал».