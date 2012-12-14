У Харкові вшанували пам'ять чорнобильців

Харків. 14 грудня. УНІАН. Сьогодні у Молодіжному парку Харкова з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку Чорнобильцям.

В церемонії взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков, заступник голови обласної ради Людмила Давидова, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій Вінник, повідомляє сайт ХОДА.

Також пам’ять ліквідаторів вшанували представники громадських організацій Харківщини, ветерани-чорнобильці та духовенство. Священики Харківської єпархії УПЦ відслужили панахиду за рятівниками та пожежниками, що загинули внаслідок ліквідації Чорнобильської аварії.

«Понад 650 тисяч людей брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Тільки в Харківській області ліквідаторів аварії більше 12 тисяч. Це велика кількість людей. 6 років тому Президент України визначив сьогоднішню дату як День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Завдяки цьому кожен рік ми маємо ще одну можливість згадувати їхній подвиг», - сказав А.Моченков.

«Сьогодні, - додав він, - ми всі разом помолилися за їхні покійні душі й надалі будемо брати участь у всіх заходах для того, щоб рух чорнобильців розвивався. Адже завдання влади - максимально допомагати їм, допомагати сім`ям загиблих ліквідаторів, а тим, хто живий, допомагати поліпшувати здоров`я, щоб вони якомога довше були разом з нами».

Заступник губернатора також зазначив, що крім надання пільг та путівок на оздоровлення у цьому році в Харківській області за розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна було виділено 5,5 млн грн на придбання квартир для ліквідаторів. За підсумками 2012 року вони отримають житло.

Довідка. 26 квітня 1986 сталася одна з найбільших надзвичайних ситуацій на атомних електростанціях - аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). 10 листопада 2006 Указом Президента України № 945/200614 була заснована пам`ятна дата - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який щорічно відзначається 14 грудня.

В Харківській області проживає понад 23 тисячі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 12410 осіб – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з яких 5535 осіб мають інвалідність, пов’язану з аварією на ЧАЕС.