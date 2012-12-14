У Харкові на саморобному фейєрверку підірвався 36-річний чоловік

Харків. 14 грудня. УНІАН. У Харкові внаслідок вибуху саморобного фейєрверку постраждав 36-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Харківській області, вибух стався сьогодні між 15.00 і 16.00 в одній з квартир у житловому будинку по вулиці Дружби Народів.

Правоохоронцями, які оперативно виїхали на місце пригоди, встановлено, що в квартирі, де стався вибух, проживають літня жінка та її 36-річний онук.

За попередньою інформацією, чоловік намагався зробити саморобний фейєрверк, однак з невідомих причин пролунав вибух, внаслідок якого було пошкоджено вікна власників квартири та їхніх сусідів.

Внаслідок вибуху постраждав 36-річний чоловік, його з тілесними ушкодженнями було доправлено до лікарні. Жінка, яка в момент вибуху також перебувала в квартирі, не постраждала.

Працівники міліції проводять подальшу перевірку.