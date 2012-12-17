МНС: жертвами вибуху в багатоповерхівці в Харкові стали 2 дорослих і 2 дітей (додано фото)

08:06, 17 грудня 2012
Харьків
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Постраждало восьмеро чоловік

Харків. 17 грудня. УНІАН. Внаслідок вибуху газу в житловому будинку у Харкові загинуло двоє дорослих і двоє дітей, повідомляє прес-служба МНС.

Харків, вибух газу у 16-поверхівці, 16 грудня 2012. Фото Дмитра Неймирока

Вибух стався у неділю о 17.39 у квартирі на десятому поверсі 16-поверхового житлового будинку (1978 року забудови) на проспекті Московський.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у чотирьох квартирах.

Внаслідок вибуху загинуло чотири людини, у том числі дві дитини (2005 та 2011 р.н.).

Харків, вибух газу у 16-поверхівці, 16 грудня 2012. Фото Дмитра Неймирока

Постраждало восьмеро чоловік.

Їх з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, має місце втрата несучих здатностей конструкції зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.

О 19.34 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. У ході гасіння пожежі врятовано 16 осіб та евакуйовано 184. Всі мешканці будинку відселені до родичів та у готелі.

До аварійно-рятувальних робіт залучалось 168 осіб і 49 одиниць техніки, у тому числі від МНС 108 осіб та 27 одиниць техніки.

На місці події створена комісія по встановленню причин вибуху та надання допомоги постраждалим.

Фото Дмитра Неймирока

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