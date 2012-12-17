У Харкові в будинку, де стався вибух, знайшли газовий балон і камін (додано фото)

09:04, 17 грудня 2012
Харьків
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Балон хтось заносив із гостей

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харкові в багатоповерховому будинку по Московському проспекту, 248-Г, де у неділю стався вибух, рятувальники знайшли газовий балон і камін.

Харків, вибух газу у 16-поверхівці, 16 грудня 2012. Фото Дмитра Неймирока

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сьогодні поінформував у програмі «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Після того як було локалізовано пожежу, пожежники виявили фрагмент газового балона - його верхню частину, причому поверхом вище від епіцентру вибуху. Тобто якщо в квартирі на 9- або 10-му поверсі стався вибух, то фрагмент балона знайшли вище. Також одна дівчина, яка перебуває в лікарні, сказала, що хтось із гостей заносив у цю квартиру газовий балон. Крім того, у цій квартирі, як виявилося, був камін», - сказав Г.Кернес.

Мер Харкова також нагадав, що сьогодні об 11.00 розпочнеться позачергове засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій.

За інформацією прокурора Харкова Євгена Поповича, для з`ясування обставин вибуху в будинку по пр. Московському, 248-Г створено оперативно-слідчу групу. Комісія працюватиме до початку судових розслідувань. Прокурор зазначив, що є очевидець, який вважає, що в квартирі будинку, яка стала епіцентром вибуху, стояв газовий балон. Цю інформацію перевірять. Крім того, за словами Є.Поповича, допити свідків покажуть, як саме загинули жертви події.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 16 грудня, о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку (1978 року забудови) по проспекту Московському, 248-Г стався вибух газу.

Внаслідок вибуху загинуло двоє дорослих і двоє дітей (005 та 2011 р.н.). Постраждало восьмеро осіб. Їх із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, має місце втрата несучих здатностей конструкції зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.

О 19.34 підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. У ході гасіння пожежі врятовано 16 осіб та евакуйовано 184. До аварійно-рятувальних робіт залучалося 168 осіб та 49 одиниць техніки, у тому числі від МНС 108 осіб та 27 одиниць техніки. На місці події створена комісія зі встановлення причин вибуху та надання допомоги постраждалим.

Фото Дмитра Неймирока

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