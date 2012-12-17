Фонд держмайна планує продати «Турбоатом»

Харків. 17 грудня. УНІАН. Фонд державного майна України розраховує у 2013 році виставити на продаж 75,22% акцій компанії «Турбоатом» у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом міністрів України.

Про це йдеться у документі, розміщеному на веб-сайті ФДМ.

Згідно з документом, статутний капітал «Турбоатому» становить 105,624 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін та відвантаження. До структури «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготовча база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною часткою акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

«Турбоатом» працює з 1934 року. З 1969 року завод виготовляє парові турбіни для атомних електростанцій, які встановлені практично на всіх АЕС у СНД, а також на електростанціях у Західній Європі (Німеччина, Угорщина, Болгарія, Фінляндія). Турбіни «Турбоатома» успішно використовуються у 45 країнах.

На сьогодні «Турбоатом» є одним із провідних турбобудівних підприємств світу. Завод також включено до переліку об`єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України і не підлягають приватизації.