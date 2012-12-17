Розпочато розслідування обставин вибуху у житловому будинку - прокуратура

Харків. 17 грудня. УНІАН. Фрунзенський райвідділ міліції Харкова розпочав досудове розслідування обставин вибуху у багатоповерхівці на Московському проспекті, внаслідок якого загинуло 4 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, розслідування розпочато за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

На цей час фахівці проводять детальний огляд місця події та працюють над встановленням причини вибуху. Прокуратура Харківської області взяла на контроль розслідування. Матеріли справи готують для передачі до слідчого відділу Харківського міського управління міліції.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Їх із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За інформацією Харківського міського голови Геннадія Кернеса, у Харкові затримано чоловіка, який заніс газовий балон до будинку (де стався вибух) - ним виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом з родиною. «Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.

Фото Дмитра Неймирока