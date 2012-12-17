Тимошенко удванадцяте відмовилась від участі у засіданні суду

Харків. 17 грудня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко удванадцяте відмовилася від участі у засіданні суду у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

ДПтС зазначає, що засуджену Ю.Тимошенко сьогодні було ознайомлено з викликом до Київського районного суду м. Харкова для участі у судовому засіданні 18 грудня. Однак, засуджена знову написала заяву про те, що не братиме участі у засіданні, посилаючись на стан свого здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в Харкові захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що Ю.Тимошенко передали повістку на судове засідання.

За його словами, на цій повістці екс-прем’єр зробила «письмову відмітку», у якій, зокрема, зазначила, що вважає розгляд справи ЄЕСУ у Київському районному суді Харкова продовженням політичних репресій, висловила вимогу розглянути клопотання про закриття цієї кримінальної справи, а також повідомила про перебування на стаціонарному лікуванні.

Додвіка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.