На Харківщині потяг насмерть збив жінку

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харківській області вантажним потягом смертельно травмовано 62-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Управління МВС України на Південній залізниці, подія сталася 16 грудня на перегоні Нова Баварія - Люботин.

Співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що жінка перебувала на залізничних коліях у невстановленому місці. На гучний сигнал потяга вона не відреагувала. Машиніст локомотиву застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося, повідомили у прес-службі.

Міліція встановлює обставини події.