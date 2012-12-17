Власенко вимагає покарання судді, яка заборонила йому виїзд за кордон

Харків. 17 грудня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко подав до Генеральної прокуратури України заяву з вимогою порушити кримінальну справу проти судді Печерського районного суду Києва Жанни Бернадської, яка своїм рішенням заборонила йому залишати територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник повідомив сьогодні на брифінгу в Харкові.

На його думку, суддя винесла завідомо неправосудне рішення, заборонивши йому виїзд за кордон.

«Я подав заяву до Генеральної прокуратури України щодо порушення кримінальної справи проти судді Печерського районного суду Бернадської, яка винесла завідомо неправосудне рішення, а також чинила дії, пов’язані з перешкоджанням діяльності народного депутата України», - повідомив С.Власенко.

Він зазначив, що сьогодні або завтра зранку подасть до Вищої ради юстиції заяву з вимогою притягнути до відповідальності Ж.Бернадську, яка, на думку захисника, порушила присягу судді.

«Буде подана заява до Вищої ради юстиції щодо притягнення судді до відповідальності за порушення присяги, тому що винесення завідомо неправосудного рішення – це порушення присяги. А рішення, вочевидь, завідомо неправосудне», - сказав він.

С.Власенко також повідомив, що сьогодні подав депутатське звернення до Державної прикордонної служби України з вимогою надати копію постанови Верховної ради України, якою йому, як народному депутату, обмежено права і дозволяється притягнення до кримінальної відповідальності. За словами С.Власенка, згідно із законом, лише така постанова парламенту дозволяє застосовувати до народного депутата обмеження.

«Якщо такого документа немає, то я поставив вимогу виключити мене з реєстру осіб, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону», - сказавС.Власенко.

За його словами, всі заяви та депутатські запити були подані сьогодні, й відповідні державні органи ще не встигли на них відреагувати.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що С.Власенка затримали в аеропорту «Бориспіль» начебто через невиплату аліментів його колишній дружині Наталії Окунській.