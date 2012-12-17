Вибуху в будинку у Харкові планують присвоїти особливий статус

Харків. 17 грудня. УНІАН. Вибуху у 16-поверхівці Харкова, внаслідок якого загинуло четверо людей і відбулося значне руйнування квартир, планується присвоїти статус надзвичайної події регіонального масштабу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, коментуючи хід виконання доручень Президента України Віктора Януковича щодо необхідності проведення вичерпних заходів для надання необхідної допомоги постраждалим у результаті вибуху.

Присвоєння відповідного статусу події, зазначили у прес-службі, дозволить звернутися до Кабміну з тим, щоб на реконструкцію будинку виділили кошти з державного бюджету.

Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій з`ясовувала можливість відновлення зруйнованих конструкцій. Терміни реконструкції будинку будуть визначені протягом 2 днів. Протягом доби всі віконні прорізи повинні бути засклені, а також відновлені вибиті вибухом та пошкоджені пожежею двері.

Протягом 2 діб комунальні служби планують забезпечити будинок теплом, близько 16.00 до будинку подали електрику. Водночас, ліфтові шахти були затоплені в результаті гасіння пожежі, і можливості для відновлення роботи ліфтів поки з`ясовуються.

Згідно з повідомленням прес-служби Харківської міськради, 45 мешканців будинку розмістили в готелі «Турист» - вони зможуть залишатися в готелі до кінця реконструкції будівлі. У школі №72 працює штаб, який розв`язує питання розміщення мешканців, надання теплих речей. Потерпілі пишуть заяви на матеріальну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня о 17.39 у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Їх із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4 квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, а також несучу конструкцію зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно 4 квартир.

За даними мера Харкова Геннадія Кернеса, правоохоронці затримали чоловіка, який заніс газовий балон у будинок по проспекту Московському, 248-Г і залишив його на 10-му поверсі. Затриманим виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом з родиною. «Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.

За попереднім висновком фахівців «Харківміськгазу», вибух у багатоповерхівці міг статися через занесення пошкодженого балона зі скрапленим газом.

Фото Дмитра Неймирока