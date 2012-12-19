Добкін привітав дітей з Днем Святого Миколая
Губернатор вручив малечі подарунки
Харків. 19 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав дітей із Днем Святого Миколая.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, своє привітання губернатор висоловив під час відвідування Харківський спеціального навчально-виховного комплексу.
Керівник області ознайомився з матеріально-технічною базою й особливостями організації навчально-виховного процесу, а також привітав вихованців із Днем Святого Миколая. З нагоди свята М.Добкін вручив дітям солодкі подарунки. Також він передав 4 DVD-плеєри, що поповнять матеріальну базу комплексу та будуть використані для поліпшення процесу навчання.
Довідка. Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради засновано Пантелеймоновським піклуванням за дорученням ради Харківського благодійного товариства 15 листопада 1896 року. Всього у комплексі 181 учень, працює 68 педагогів.
У закладі 3 комп`ютерні класи, 4 кабінети реабілітації з навчально-корекційним обладнанням, 7 слухомовних тренажерів із комп`ютерними програмами «Живий звук», «Світ звуків», «Видима мова» для корекції слуху.