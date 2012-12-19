Харківська міськрада затвердила бюджет на 2013 рік

Харків. 19 грудня. УНІАН. Харківська міська рада затвердила бюджет на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, загальний обсяг доходів бюджету міста встановлено на рівні 5 млрд 323,5 млн грн, у т.ч. дотації з державного бюджету в сумі 19,7 млн грн., субвенції з державного бюджету в сумі 1 млрд 390,8 млн грн.

За відповідне рішення проголосували 76 депутатів на 21-й сесія міської ради VI скликання, «проти» - один, утрималися четверо.

За даними заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешевої, запланований обсяг доходів перевищує показник 2012 року на 17,6%.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 4 млрд 319,2 млн грн, спеціального фонду - 1 млрд грн, у т.ч. бюджет розвитку - 780,3 млн грн.

Загальний обсяг видатків бюджету міста встановлено в сумі 5 млрд 23 млн грн.

На сферу освіти в міському бюджеті на 2013 р. передбачено виділити 1 млрд 175,7 млн грн. З них на харчування дітей у дитсадках буде спрямовано 51,3 млн грн., на харчування дітей у школах - 33,3 млн грн. Вартість харчування одного учня в 2013 р. зросте на 50 коп.

На сферу охорони здоров`я в бюджеті передбачено 871,3 млн грн., включаючи 20,4 млн грн субвенції для хворих на цукровий діабет.

На сферу соціального захисту та соціального забезпечення передбачено 1 млрд 260,8 млн грн., з них 92% - субвенція з держбюджету. На соціальні програми і питання, які стосуються сімей та молоді, виділяється 24,2 млн грн.

На сферу культури та мистецтва бюджетом передбачено 207,1 млн грн., на фізкультуру і спорт - 75,9 млн грн.

На сферу житлово-комунального господарства за рахунок загального та спеціального фондів передбачено 372,2 млн грн. На капітальний ремонт житлового фонду виділяється 62,2 млн грн.

Витрати на об`єкти благоустрою заплановані в сумі 233,2 млн грн., у тому числі на утримання, техобслуговування і ремонт об`єктів зовнішнього освітлення, оплату електроенергії - 47 млн грн., озеленення міста - 139,8 млн грн., утримання та ремонт гідроспоруд, об`єктів водозниження, водовідвідних каналів - 11,6 млн грн., капітальний ремонт пам`ятників, утримання кладовищ - 5,1 млн грн., ремонт та обслуговування фонтанів - 3,2 млн грн., установку та ремонт спортивних майданчиків - 9,9 млн грн. На заходи щодо поводження з тваринами заплановано 6,5 млн грн.

На капітальні вкладення в 2013 р. з бюджету буде спрямовано 131,8 млн грн.

На розробку проекту землеустрою щодо зміни та встановлення меж адміністративних районів міста Харкова та детальних планів територій виділяється 5,3 млн грн.

На проведення робіт, пов`язаних з будівництвом, ремонтом, реконструкцією та утриманням автомобільних доріг, спрямовується 364,9 млн грн. (на 63 млн грн більше, ніж 2012 року). На забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту - 40,7 млн грн.

На придбання обладнання для КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» передбачено 3,8 млн грн.

Для фонду навколишнього середовища міськради передбачено 5,5 млн грн. З них на будівництво та облаштування притулку для бездомних тварин по пр. Гагаріна, 358 піде 3,8 млн грн. На реконструкція Журавлівської греблі закладено 1,7 млн грн.

Також у бюджеті заплановані кошти для надання пільг на довгострокові кредити на житло в сумі 5,3 млн грн.

Крім того, місто додатково отримає 19,7 млн грн. дотацій на компенсацію втрат унаслідок надання державою пільг зі сплати земельного податку суб`єктам космічної діяльності та літакобудування. Для Харкова також передбачена субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг у сумі 54,8 млн грн. Субвенція на соціально-економічний розвиток становитиме 23,8 млн грн.

Обсяг трансфертів у 2013 р. становитиме 1 млрд 410 млн грн.