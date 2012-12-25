В Чугуївському районі котельні шкіл переводять на альтернативні види палива

Харків. 25 грудня. УНІАН. У Чугуївському районі успішно реалізується пілотний проект з переведення всіх шкільних котелень на альтернативні види палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Чугуївської райдержадміністрації В’ячеслав Коростельов в рамках прес-туру представників ЗМІ в Чугуївський район.

Журналісти ознайомилися з роботою двох котелень, які вже переведені на альтернативні види палива, - в селах Волохів Яр та Коробочкине.

За словами В.Коростельова, загалом у Чугуївському районі на нові види палива планується перевести всі 24 шкільні котельні.

Масштабні роботи проводяться в рамках Програми реконструкції системи опалення в загальноосвітніх навчальних закладах району на 2012 рік, яка була затверджена рішенням Чугуївської районної ради.

Метою програми, повідомив В.Коростельов, є надійне, економічно ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення в умовах зменшення питомих витрат органічного палива, збільшення обсягів використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії, зменшення бюджетних витрат за спожиті енерготеплоносії.

За його словами, протягом 2012 року повністю реконструйовано12 котелень. Загальна вартість цих робіт становить 2,8 млн грн.

Роботи у повному обсязі планується завершити 2013 року. Загальна вартість проекту реконструкції становить 5,5 млн. грн.

За даними В.Коростельова, на опалення всіх шкіл Чугуївського району з допомогою старих котелень витрачалося 8 млн грн. бюджетних коштів. Посадовець наголосив, що реалізація проекту реконструкції котелень дозволить заощаджувати великі суми.

«Після того як всі котельні переведемо на альтернативні види палива, на опалення протягом року буде витрачатися 3 млн грн», - сказав В.Коростельов.

Він наголосив, що витрачені на реконструкцію кошти окупляться вже через рік.

За даними заступника голови РДА, лише з початку нинішнього опалювального сезону переведення котелень на нові види палива дало змогу заощадити до 1 млн грн бюджетних коштів.

За словами В.Коростельова, в разі успішної реалізації проекту цей досвід буде розповсюджено в інших районах області, а також по всій Україні.