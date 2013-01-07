Сьогодні у православних - Різдво Христове

Харків. 7 січня. УНІАН. Православні сьогодні святкують Різдво Христове.

Різдво Христове для віруючих православних Церков, що дотримуються Юліанського календаря, в хронологічному порядку посідає перше місце в літургійному циклі, присвяченому земному життю Ісуса Христа.

За традицією Східної Церкви, святкуванню Різдва Христового передує сорокаденний піст, який починається 15 листопада за старим, або 28 листопада за новим стилем. Він називається Різдвяним, або Пилиповим (оскільки переддень посту випадає на день пам`яті апостола Пилипа - 14 листопада).

У день надвечір`я свята віруючі мають дотримуватися особливо суворого посту. День цей одержав назву Святвечір, оскільки церковний статут наказує в цей час вживати кутю - розварені зерна пшениці, частіше з медом, а також боби, горох і овочі.

За традицією, цього дня, прийшовши з храму після вранішнього богослужіння, віруючі утримуються від вживання їжі до появи на небі першої зірки, яка символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса. За євангельським переказом, побачивши її, східні мудреці прийшли поклонитися немовляті Христу і принесли йому щедрі дари.

Свято Різдва Христового вбирало в себе багато обрядів і звичаїв цих святкувань. До них передовсім належать колядки - костюмовані дійства із зіркою та співами.