В Богодухові покупець убив продавця магазину

Харків. 8 січня. УНІАН. У Богодухові покупець убив продавця одного з магазинів райцентру.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вбивство сталося 7 січня в магазині автозапчастин. 49-річний продавець з травмою голови був знайдений мертвим у вказаній крамниці.

В результаті проведення слідчих дій затримано 26-річного жителя Богодухова, раніше судимого. Попередньо встановлено, що він удень 6 січня у вказаному магазині під час сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження потерпілому.