У Харкові іноземець намагався покінчити з життям - міліція

Харків. 10 січня. УНІАН. Правоохоронці з’ясовують обставини спроби самогубства іноземного громадянина у Харкові.

Як повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, громадянин Сирії, якого 8 січня було доставлено до міської лікарні з численними переломами, 9 січня, перебуваючи в реанімаційному відділенні, опритомнів і розповів правоохоронцям, що сталося з ним.

«Як виявилося, громадянин іншої держави вирішив самостійно скоротити собі віку за низкою особистих причин», - йдеться у повідомленні.

За даними ВЗГ, на цей час стан здоров’я сирійця стабільно тяжкий. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Рішення буде ухвалене згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 21-річного громадянина Сирійської Арабської Республіки 8 січня було знайдено під мостом по вулиці Дерев’янка у Харкові з тілесними ушкодженнями. Повідомлення про те, що громадянина Сирії доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова, надійшло до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції Харкова від оператора «102» 8 січня о 15.45. Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою, перелом хребта, забиттям черевної порожнини був доправлений до реанімаційного відділення лікарні.

Правоохоронцями м. Харкова було почато досудове розслідування за фактом отримання тілесних ушкоджень громадянином Сирії. Кваліфікація правопорушення на той час не була визначена.

У повідомленням місцевих ЗМІ не виключалася версія про напад на іноземця.

Як сьогодні інформує ВЗГ главку міліції, працівниками Дзержинського райвідділу міліції Харкова встановлено, що громадянина іншої держави знайшов під мостом по вулиці Дерев’янка чоловік, який того дня, 8 січня, йшов через міст у справах. Зі слів свідка, він почув волання про допомогу, коли переходив місток. Чоловік одразу ж викликав лікарів швидкої допомоги та співробітників МНС. Потерпілого було направлено до лікарні, де у нього лікарі констатували закриту черепно-мозкову травму, перелом хребта та забиття черевної порожнини.