Самусєва виключено з фракції Партії регіонів

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Депутата Харківської обласної ради Віталія САМУСЄВА, який був обраний за списком Партії регіонів, виключено з фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення, що було ухвалене фракцією ПР, оголосив на сесії Харківської обласної ради голова облради, керівник обласної організації ПР Василь САЛИГІН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Харківське обласне відділення Партії регіонів оголосило, що виступає за припинення повноважень виключених з партії трьох депутатів місцевих рад, серед яких і В.САМУСЄВ.

На закритому засідання 29 серпня ц.р. з формулюванням «за дискредитацію партії» Політрада Харківського обласного відділення Партії регіонів ухвалила рішення про виключення з лав партії депутата Харківської облради В.САМУСЄВА та депутата Харківської міської ради В’ячеслав КАРТАВИХ. Протягом весни-літа 2007 р. у цих депутатів виникли конфлікти з керівниками місцевих рад. Зокрема, В.САМУСЄВ виступив проти приватизації деяких харківських кінотеатрів, після чого отримав критику з боку голови облради В.САЛИГІНА і на сесії облради 22 травня ц.р. був усунутий з посади голови постійної комісії облради з питань власності територіальних громад.