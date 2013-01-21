Власенко заявляє, що йому шиють 3 справи

Харків. 21 січня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявляє, що проти нього порушено кримінальну справу за невиконання рішення суду у цивільному спорі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції.

«Проти мене вже порушено кримінальну справу», - сказав він.

За словами С.Власенка, кримінальна справа проти нього була порушена начебто за невиконання ним рішення суду в цивільному спорі.

С.Власенко додав, що справа проти нього була порушена Печерським райсудом Києва 16 січня цього року.

Згодом С.Власенко зауважив, що загалом мовиться про кримінальні справи по трьох епізодах. Зокрема, перший епізод стосується невиконання рішення у цивільній справі від 21 лютого 2012 року. Так, йдеться про сплату коштів при розподілі спільного майна подружжя.

В той же час С.Власенко продемонстрував журналістам оригінали квитанцій від 26 грудня 2012 року про сплату цього боргу і про сплату десяти відсотків виконавчого збору.

«В той же час, в ухвалі Печерського райсуду Києва від 16 січня зазначається, що в провадженні Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури знаходиться справа, по якій проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України», - сказав він.

Другий епізод, за словами С.Власенка, стосується нібито угону ним автомобіля «Субару».

С.Власенко заявив, що 8 січня цього року йому передзвонили троє співробітників Печерського райвідділу столичної міліції і повідомили, що планують порушити проти нього кримінальну справу за фактом викрадення авто.

В той же час С.Власенко продемонстрував журналістам технічний паспорт на це авто, згідно з яким він є власником цього автомобіля.

Третій епізод, додав він, стосується так званого «розбою». Він пояснив, що два року тому до нього в квартиру приходила його колишня дружина разом із співробітником соціальної служби. С.Власенко стверджує, що його колишня дружина Наталія Окунська «грюкала в двері» і вимагала її впустити. За його словами, після того, як він відчинив двері, вона почала знімати його на телефон.

С.Власенко наголосив, що змушений був відібрати телефон, стерти з нього це відео, а сам телефон повернув Н.Окунській.

При цьому, за його словами, це і називається «розбоєм».

«Два роки тому ніхто не вважав це розбоєм, а два тижні тому раптово дали наказ витребувати цю справу, і дав наказ Кузьмін особисто», - сказав С.Власенко.

Захисник Ю.Тимошенко також зауважив, що за рішенням Окружного адміністративного суду від 15 січня, за заявою його колишньої дружини до МЗС, було заборонено Міністерству закордонних справ оформлювати йому дипломатичний паспорт та, відповідно, його видавати.

«Основна мета всього цього на сьогоднішній день Кузьміна і Портнова отримати згоду Верховної Ради і провести мій арешт», - сказав С.Власенко.

Фото УНІАН