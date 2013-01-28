Синоптики обіцяють потепління з 30 січня

Харків. 28 січня. УНІАН. Гідрометцентр України чекає підвищення температури повітря до 1-5° тепла 30 січня.

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, сказав керівник Гідрометцентру України Микола Кульбіда.

«Найближчими днями ми чекаємо збереження холодної погоди з середньою температурою 10-15° морозу, а в деяких областях до мінус 17°. Проте 30 січня чекаємо істотного потепління по всій території України, окрім частково Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької та Черкаської областей. Температура повітря становитиме 1-6° морозу вночі, близько 0° вдень», - сказав М.Кульбіда.

Він звернув увагу, що 31 січня в Україні очікується погіршення погодних умов у зв`язку з переміщенням фронтів із Західної Європи. Температура повітря вдень по Україні становитиме 1-5° градусів тепла, в Криму до плюс 3-8°. Проте підвищення температури супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

«31 січня можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, а також на дорогах ожеледиця», - сказав М.Кульбіда.

За його словами, 1-5 лютого збережеться тепла погода з незначними опадами. Коливання температур буде на 4-7 градусів вищим за кліматичну норму.

