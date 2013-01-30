2012 рік був насичений значущими спортивними подіями – Добкін

Харків. 30 січня. УНІАН. 2012 рік був насичений значущими спортивними подіями, і багато харківських спортсменів відстоювали честь держави у змаганнях високого рівня.

Про це зазначив у своєму вступному слові під час засідання виконавчого комітету Харківського обласного відділення Національного олімпійського комітету України його керівник, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

«2012 рік був насичений значущими спортивними подіями, основною з яких були ХХХ Літні Олімпійські ігри в Лондоні. На Олімпіаді наші спортсмени гідно представили Харківську область, показавши високі результати. Олексій Торохтій виборов золоту олімпійську медаль з важкої атлетики, Олександр Гвоздик – бронзову з боксу. Гідно виступили й інші атлети Харківщини», – сказав М.Добкін.

Губернатор зазначив, що 20 червня 2011 року на асамблеї Харківського обласного відділення НОК України була ухвалена програма фінансової підтримки з підготовки спортсменів Харківської області до ХХХ Олімпійських ігор у Лондоні. Протягом 2011 – 2012 рр. ХОО НОК була надана фінансова допомога в розмірі 1 млн. 640,109 тис. грн., що дозволило вирішити багато проблем спортсменів та тренерів при підготовці до Олімпіади.

М.Добкін висловив думку, що наступний рік буде не менш насиченим значущими спортивними подіями: на початку 2014 року спортсмени представлять Харківську область на Зимових Олімпійських іграх у Сочі.

На знімку: Михайло Добкін на презентації Кубку УЄФА напередодні Євро-2012 у Харкові.