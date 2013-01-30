Маркевич про об'єднаний чемпіонат СНД: не варто город городити

Харків. 30 січня. УНІАН. Футбольний тренер Мирон Маркевич негативно ставиться до ідеї об`єднаного чемпіонату СНД.

Роз`яснення Валерія Газзаєва з приводу формули «об`єднаного чемпіонату СНД» та принципів його проведення не змінили негативного ставлення до турніру з боку головного тренера харківського «Металіста» М.Маркевича, одного з найбільш авторитетних українських фахівців.

«Моя думка залишається такою ж: хтось дуже хоче загнати в глухий кут футбол у Росії та Україні, - сказав Маркевич, - Навіщо це робити? Щоб жменька обраних купалася в молочних ріках з кисільними берегами, а всі решта взагалі залишилися без стимулу грати в хороший футбол? Все, що створюється штучно, чиєїсь примхи заради, не може принести користі. Чемпіонати України і Росії - цілком самодостатні турніри, гідні поваги. Не варто город городити і створювати невідомо що».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА